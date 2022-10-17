Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае наказан коллектор, который для выбивания долгов использовал шантаж третьего лица — учительницы девятилетней дочери должницы. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Коллектор банка beaumo3

В адрес педагога в мессенджере поступило несколько десятков сообщений с угрозами распространения негативной информации. В соцсети был опубликован порнографический коллаж с изображением учительницы. Злоумышленники использовали фотошоп. Коллаж сопровождался текстом непристойного характера.

За применение недопустимых методов коллекторская организация исключена из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. По результатам рассмотрения административного дела коллектор оштрафован на 200 тыс. рулей.