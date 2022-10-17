Париж, 17 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. ПСЖ одержал победу над «Марселем» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Psg.fr Неймар

Единственный гол в матче забил на 45-й минуте бразильский нападающий ПСЖ Неймар. С 72-й минуты «Марсель» играл в меньшинстве после удаления бывшего защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 29 очков. «Марсель» идёт на четвёртом месте с 23 очками.

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