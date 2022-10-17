Москва, , 08:05 — REGNUM Семь районов Баренцева моря закрыли для авиаперелётов и движения судов российские военные. Это следует из разосланного 17 октября извещения NOTAM, сообщает Barents Observer.

ВМФ РФ в Баренцевом море mil.ru

В частности, в период с 18 по 21 октября будут закрыты районы около полуострова Варангер, Медвежьего острова и острова Кильдин, в период с 18 по 19 октября закроются две зоны возле архипелага Новая Земля, а в период с 17 по 22 октября — одна зона в Карском море.

Как предположил старший научный сотрудник Норвежского центра оборонных исследований Кристиан Атланд, часть из временно закрытых зон, возможно, связана с запланированными испытаниями оружия, либо со стрельбами. При этом отмечается, что примерно в это же время, с 17 октября, начинает военные учения НАТО. Манёвры «Steadfast Noon» («Стойкий полдень») стран альянса продлятся две недели.

«Это книжный пример того, что происходит во время напряженного кризиса, когда обе стороны повышают ставки, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений сдержать друг друга, и не могут пойти на деэскалацию, поскольку в этом случае будут выглядеть слабыми», — предположил Ханс Кристенсен, эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ввавиационной части учений ядерных сил военного блока НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») примут участие стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

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