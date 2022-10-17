Владивосток, , 08:04 — REGNUM В Приморье, в Ольгинском районе, на берег выбросило двухметровую акулу.

Акула Pixabay.com

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В региональных телеграм-каналах опубликовано видео с мёртвой акулой на берегу. Её обнаружили в посёлке Моряк-Рыболов местные жители.

Предполагается, что это агрессивная акула Мако, которая водится в тропиках и далеко от берега.

Ранее приморцы сообщали о подобном случае, только с живым китом. Он смог сам уйти с берега в море.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы обсуждают в Сети видео с крупной акулой, не менее трёх метров, которая плавала рядом с островом Русский во Владивостоке.