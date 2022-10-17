Кяхтинский район, Бурятия, 17 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 18-летнего местного жителя. Молодого человека не видели с 24 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, пропавший жил в селе Тамир с семьёй сестры. Вечером 24 сентября он с приятелем пришёл в гости к односельчанину, где они находились некоторое время в компании других знакомых.

«Около 22 часов все стали расходиться. Абрамов ушел в неизвестном направлении, домой не вернулся и пропал без вести», — отметили в ведомстве.

Следователи призвали всех граждан, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, сообщить об этом в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Закаменском районе Бурятии нашли тело 73-летней женщины, которая за несколько дней до этого ушла в лес и не вернулась. Пенсионерка собирала дикоросы.

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