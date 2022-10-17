Оренбург, , 08:01 — REGNUM В Оренбург прокуратура заинтересовалась условиями содержания животных, которые прибыл в областной центр год назад с артистами Росгосцирка, сообщает orengrad.ru.

Верблюд (сс) rottonara

Проверка началась после скандального ролика об условиях содержания белых медведей. В поле зрения проверяющих попали и верблюды Дана и Марицы Запашных. В 2021 году труппа приехала в Оренбург из Омска по разнарядке Росгосцирка. В это же время Запашные были уволены якобы за прогулы. Однако через суд они добились восстановления на работе. Но животные до сих пор сняты с довольствия цирка. Содержать шесть верблюдов приходится за свой счет.

Ранее верблюдов перевели из здания цирка на территорию бывшего училища связи, которое несколько лет назад было передано оренбургскому цирку. Условия безопасности не соблюдаются. Артисты просят дать им возможность восстановить номера с животными и начать работать в цирке.

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