Донецк, , 07:59 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Отмечается, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:49 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущен три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:28 и в 07:45 бандеровцы выпустили по три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрыв прогремел на одном из объектов критически важной инфраструктуры Сумской области на территории б. УССР