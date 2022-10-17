Кемерово, 17 октября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Все сейчас переживают за российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сказала ветеран педагогического труда из Кузбасса Людмила Прокофьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Несколько моих бывших учеников борются [на территории бывш. УССР] с нечистью, которая мучает людей. Мы все переживаем за наших защитников и ждём, чтобы они возвратились, — сказала она. — На днях мой бывший ученик вернулся домой, только отвоевавший. Он всех соседей во дворе обнял. Мы были так все рады, называли его Героем. А он сказал: «Спасибо, что воспитали нас такими, и много нас таких, не переживайте. Мы в итоге победим!»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вооруженные формирования киевского режима готовят операцию по захвату Запорожской АЭС.

Читайте также: Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС