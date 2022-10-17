Красноярск, , 07:55 — REGNUM Глава Красноярска Владислав Логинов 17 октября проинформировал о первых кадровых решениях.

Владислав Логинов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, первым заместителем главы Красноярска назначен Вадим Войцеховский. Он будет курировать вопросы городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества. Исполняющим обязанности руководителя администрации Центрального района стал Евгений Трофимов.

Заместителем главы города назначен Денис Антонов. Он будет курировать социальную политику. Напомним, ранее Антонов являлся руководителем агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Заместителем главы города — руководителем департамента градостроительства стал Дмитрий Веретельников.

Управление капитального строительства возглавил Александр Мещеряков; управление дорог, инфраструктуры и благоустройства — Павел Креско; специализированное автотранспортное предприятие — Дмитрий Сокирка.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Ерёмин, который был мэром Красноярска с 2017 года, ушёл в отставку с этого поста в июле 2022 года и стал заместителем губернатора края. Нового главу Красноярска депутаты горсовета выбрали по конкурсу. Им стал 55-летний Владислав Логинов. Ранее он являлся первым заместителем главы города.

Инаугурация нового мэра состоялась 16 сентября 2022 года.

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