Сумы, Бывш. УССР, 17 октября 2022, 07:54 — REGNUM Взрыв прогремел на одном из объектов критически важной инфраструктуры Сумской области б. УССР, сообщил утром 17 октября в своем Telegram-канале председатель областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
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По его данным, взорван объект в Роменском районе Сумской области.
«В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры», — написал Живицкий.
Детали произошедшего и название объекта не уточняются.
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