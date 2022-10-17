Сумы, Бывш. УССР, , 07:54 — REGNUM Взрыв прогремел на одном из объектов критически важной инфраструктуры Сумской области б. УССР, сообщил утром 17 октября в своем Telegram-канале председатель областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Сумы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

По его данным, взорван объект в Роменском районе Сумской области.

«В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры», — написал Живицкий.

Детали произошедшего и название объекта не уточняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в одном из районов города