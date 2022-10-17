Петрозаводск, 17 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Поставщиков летательных аппаратов не заинтересовал тендер, который проводило бюджетное учреждение «Аэропорт Петрозаводск». Несмотря на высокую начальную цену — более 784 млн рублей, на тендер не поступило ни одной заявки, и его признали не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

Приобрести вертолёт Ми-8 МТВ-1 по схеме финансового лизинга планировалось за счёт собственных средств организации. Контракт должен был действовать до конца 2032 года.

Напомним, поставляемый вертолёт должен быть 2022 года выпуска, а также в нём планировалось дополнительное оборудование, в частности, места под установку медицинских модулей.