Челябинск, 17 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Челябинской области за 27 сентября — 11 октября больше всего подешевели сахар, картофель и капуста белокочанная. Об этом сообщает 17 октября региональная Контрольно-счётная палата по информации областного министерства сельского хозяйства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Капуста потеряла в цене 4,78%. Картофель стал дешевле на 3,04%, а сахар — на 2,90%.

При этом десяток яиц подорожал на 1,17%. Молоко 2,5-3,2% жирности поднялось в цене на 1,12%, а куры охлаждённые и мороженые — на 0,37%.