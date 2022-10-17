Якутск, 17 октября 2022, 07:51 — REGNUM Заявления на участие в спецоперации в защиту Донбасса через госулуги подали порядка 450 жителей Якутии. Все они готовы добровольно защищать Родину, сообщило ЯСИА.
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По словам военного комиссара республики Александра Авдонина, ограничения, которых придерживаются при частичной мобилизации, на добровольцев не распространяются. Участвовать в спецоперации могут как отцы четырёх и более детей, так и те, кто не служил ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, выплаты в размере 150 тыс. рублей получат жители Якутии, родные которых участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Средства предусмотрены для тех, кто нуждается в оснащении жилья газовым оборудованием.