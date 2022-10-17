Находка, Приморский край, , 07:44 — REGNUM В Находке судоремонтный завод 17 октября торжественно спустил на воду новое судно «Капитан» — третий краболов, построенный по госпрограмме инвестиционных квот, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Краболов ГК «Антей»

Читайте также: В Находке состоялся спуск на воду краболова «Дмитрий Коноплев»

Всего на Находкинском СРЗ одновременно строится восемь судов. Два из них, «Капитан Хазан» и «Дмитрий Коноплев», были спущены на воду в сентябре. В ближайшее время на первую тройку судов будут устанавливать оборудование, проводить ходовые и швартовые испытания.

Считается, что эти краболовы самые современные в мире.

«Капитан» будет вести промысел в северных морях и Дальнем Востоке. Для плавсостава новых судов предусмотрены комфортные условия труда: высокие и просторные рабочие помещения, каюты с размещением по одному и два человека, санитарный пункт.

«Спуск третьего по счету в серии краболова ещё раз подтвердил высокие компетенции Находкинского судоремонтного завода, одного из флагманов приморского гражданского судостроения. Более 1200 сотрудников предприятия внесли свой значимый вклад в строительство этого судна. Создана серьезная основа для подписания новых контрактов с заказчиками, созданием внутриотраслевой кооперации. Это значит, что край продолжит наращивать показатели промышленного производства, а предприятия-смежники получат новые заказы», — сказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

Серия краболовных судов была заложена в июне 2020 года, старт строительству дал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Объем инвестиций ГК «Антей» в строительство краболовов составил 13,5 млрд рублей, более 10 млрд уже вложены в экономику Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках государственной программы «квоты под киль» 28 сентября на Находкинском судоремонтном заводе состоялась церемония спуска на воду второго из восьми краболовного судна «Дмитрий Коноплев».