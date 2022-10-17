Новосибирск, 17 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 1 октября повышаются заработные платы работников бюджетной сферы. Об этом на оперативном совещании 17 октября заявил губернатор региона Андрей Травников.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

«Мы принимали летом решение по индексации заработных плат для бюджетников. Это было сделано с 1 июля 2022 года. Тогда индексация составила 10%. Сразу же мы оговаривались, что осенью будет вторая индексация зарплат после уточнения прогноза по годовой инфляции. Такой прогноз поступил», — уточнил Травников.

По его словам, «принято принципиальное решение по второй индексации зарплат для бюджетников, не попадающих под действие Майских указов».

Индексация состоится с 1 октября 2022 года и составит плюс 4%. Необходимые финансы предусмотрены в бюджете. Травников дал поручение министерству финансов и налоговой политики и министерству труда и социального развития оперативно подготовить необходимые документы, а руководителям — оперативно реализовать решение.