Шагонар, Тува, , 07:41 — REGNUM В Туве вынесен приговор 24-летнему жителю города Шагонар, которого обвиняли в интимных отношениях с несовершеннолетней девочкой. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, обвиняемый вступил в интимную связь с подростком в августе 2021 года, зная при этом, что знакомой не исполнилось 16 лет. В ходе расследования молодой человек раскаялся в произошедшем и активно способствовал следствию.

По итогам слушаний подсудимого признали виновным и приговорили к обязательным работам сроком на 200 часов.

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