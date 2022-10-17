Киев, 17 октября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Два взрыва произошло в Шевченковском районе Киева. Об этом 17 октября сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Тревога

Как уточнил Кличко, в результате атаки дронов возник пожар в Шевченковском районе — в центре Киева. Загорелась нежилая постройка. На место происшествия уже прибыли пожарные подразделения.

Кроме того, Кличко сообщил о повреждении дронами нескольких жилых домов. На месте работают медики, информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких взрывах в Киеве.