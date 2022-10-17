Якутск, 17 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Предприниматель из Якутии предоставлял неверные сведения о получаемых доходах и таким образом уклонялся от уплаты налогов. В отношении жителя Якутска возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

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Мужчина предоставлял в налоговые органы в течение двух лет заведомо ложные сведения. Всего он скрыл 18 млн рублей.

Дело заведено по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»). Оно расследовалось как особо важное. Обвинительное заключение готово и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге перед судом предстанет директор одного из свердловских предприятий. Мужчину обвиняют в сокрытии от налоговой более 3 млн рублей.