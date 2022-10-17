Москва, , 08:07 — REGNUM Министерство просвещение России запретило учителям использовать мессенджеры WhatsApp в школах, сообщает 17 октября «Коммерсант».

WhatsApp Christoph Scholz

Вместо WhatsApp рекомендуется применять «VK Мессенджер». Утверждается, что в некоторых школах просят пользоваться WhatsApp и в родительских чатах, однако министерство заявило, что он подобных распоряжений не давало.

Министерство просвещения направило письма в ряд регионов страны, в которых говорится, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

В частности, в Нижегородской области сотрудникам школ рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах всех без исключения иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и т.п.

В некоторых регионах рекомендации не пользоваться иностранными сервисами даны также и родительским сообществам. Однако министерство не регламентирует способы оющения родителей между собой.

Решение о переводе деятельности школьных и вузовских преподавателей с иностранных на отечественных сервисы было принято в прошлом году. В сентябре 2022 года Министерство просвещения, Министерство цифрровых технологий и VK заключили соглашение, предусматривающее использование «VK Мессенджера», «VK Звонков» и «Почты Mail.ru» в школах.