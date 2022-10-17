Омск, 17 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ помогают семьям мобилизованных жителей Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Оmskportal.ru Волонтёры помогают семьям мобилизованных

Уточняется, что волонтёры оказывают адресную или гуманитарную поддержку. Например, в штаб акции за гуманитарной помощью обратилась жена мобилизованного омича. Женщина попросила подгузники и детское питание для своего восьмимесячного ребёнка. Волонтёры посетили молодую мать и принесли необходимые вещи, а также продукты питания длительного хранения.

«То, что сейчас волонтёры стали помогать именно жёнам военнослужащих, их семьям — очень важно. Большое спасибо вам за это», — поблагодарила омичка.

Также волонтёры могут оказать семьям мобилизованных и другую помощь, например, наколоть дров, помочь по хозяйству, посидеть с ребёнком, погулять с питомцем и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Власти Омской области пообещали мобилизованным из региона по 100 тысяч рублей.