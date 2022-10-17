Челябинск, , 07:23 — REGNUM В Челябинской области в рамках операции «Нелегал — 2022» полицейские пресекли 124 нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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За сутки было выявлено 12 преступлений в сфере миграции. Следователи завели 11 уголовных дел. Одной из нарушительниц оказалась жительница Металлургического района Челябинска 1994 года рождения. Она фиктивно прописала у себя семерых иностранных граждан.

Также выявлены пятеро иностранцев, которые изменили свои персональные данные для въезда в Россию. Им также грозят уголовные дела, за незаконное пересечение государственной границы.