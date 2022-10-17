Петропавловск-Камчатский, 17 октября 2022, 07:23 — REGNUM На Камчатке разбился мотопараплан — погибли два человека, сообщил телеграм-канал «ИА 41 новости Камчатки» со ссылкой на краевой поисково-спасательный центр.
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Известно, что параплан упал в полях в районе с посёлком Заозерный. Оба пассажира мертвы.
Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Максим Кузин погиб в результате падения с высоты во время полёта на параплане на юго-западе Турции.