Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. На Камчатке разбился мотопараплан — погибли два человека, сообщил телеграм-канал «ИА 41 новости Камчатки» со ссылкой на краевой поисково-спасательный центр.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР На месте падения параплана

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Известно, что параплан упал в полях в районе с посёлком Заозерный. Оба пассажира мертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Максим Кузин погиб в результате падения с высоты во время полёта на параплане на юго-западе Турции.