Партизанск, Приморский край, 17 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Партизанске Приморья правоохранители расследуют причины смерти военного комиссара Партизанского и Лазовского района Романа Малык. По информации городской администрации, военком трагически погиб 14 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

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«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего «горячие точки», но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь. Роман Васильевич был человеком слова и дела, его знали и уважали за честность и порядочность. Таким он был на службе, которой отдавал всего себя, в семье, в общении с коллегами и друзьями. Для него всегда на первом месте были такие понятия как долг, честь, верность Отечеству. Таким он и останется в нашей памяти», — написали в соцсетях представители мэрии Партизанска.

В телеграм-каналах и СМИ сообщают, что тело комиссара обнаружили висящим на заборе с признаками самоубийства. В комментариях местные жители отмечают, что подполковник запаса Роман Малык не мог сам свести счёты с жизнью. Его знали, как человека с крепкой нервной системой, активного и бесстрашного.

«Соболезную родным и близким. Хорошим был человеком», — написала Olenka Teterkina.

На официальных сайтах правоохранителей информации о смерти военкома и её причинах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве покончил с собой 20-летний сын известного продюсера и телеведущего Язамира Готта.