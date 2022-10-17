Якутск, 17 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Две школы креативной индустрии намерены создать в Якутии. На эти цели регион получит 85,7 млн рублей по решению министерства культуры России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального ведомства, курирующего культуру и духовное развитие.

Пресс-служба правительства Калужской области Школа креативных индустрий

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Учреждения, где жителей республики будут обучать анимации, 3D-графике, фотографии, видеопроизводству и дизайну, откроют при Якутском художественном училище им. П. П. Романова и при Якутском колледже культуры и искусств им. А. Д. Макаровой.

«Якутия выиграла более 85,7 млн рублей на создание школ креативных индустрий. Это новый формат организации творческого развития, образования наших детей. Основой обучения будет проектная деятельность с привлечением представителей конкретных творческих профессий. Вкладывая усилия в это направление работы, мы закладываем основы для развития наших ключевых направлений в будущем», — отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Он надеется, что ребята, которые будут учиться в таких школах — это будущее кинематографа, музыкальной индустрии и театра. Детей в том числе будут обучать создавать электронную музыку и научат использовать технологии VR и AR.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле снятая в Якутии кинолента «Ыт» получила гран-при XV Чебоксарского международного кинофестиваля. А в апреле вышедший в прокат якутский фильм «Бугун-былыр» («Сегодня-прошлое») занял одиннадцатое место по объёму кассовых сборов среди картин, которые показывают в кинотеатрах России.