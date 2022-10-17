Петропавловск-Камчатский, 17 октября 2022, 07:50 — REGNUM В районе поселка Заозерного в Петропавловск-Камчатском городском округе два человека погибли в результате падения мотопараплана, сообщает 17 октября пресс-служба регионального управления МЧС.
Тела погибших обнаружены спасателями МЧС.
По предварительной версии, мотопараплан сорвался с воздушного потока при заходе на посадку.
Информация уточняется.
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