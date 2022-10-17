Киев, , 08:06 — REGNUM Как показали расчеты РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade в июне–июле 2022 года основным покупателем зерна из бывш. УССР стала Румыния, сообщает 17 октября ria.ru.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Так по сравнению аналогичным периодом прошлого года румынские закупки зерна из бывш. УССР увеличились в 1500 раз — с $213,4 тыс до $314 млн. Ранее же занимавший первое место Китай, наоборот, во много раз уменьшил свои закупки — с 288 млн. до 95 тыс. Китайцы заместили зерно из бывш. УССР импортом из Австралии и Индии.

На втором месте по объёмам импорта Польша, увеличившая закупки в 29 раз — до $122,6 млн. Третье и четвёртое места занимают Турция и Венгрия — $90 млн. и $67 млн.

В десятку крупнейших покупателей также входят Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

Напомним, в конце июля было заключено международное соглашение, способствовашее вывозу зерна с территории бывш. УССР из черноморских портов.