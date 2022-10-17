Пекин, , 07:15 — REGNUM Тропический шторм «Несат» усилился до категории тайфуна и смещается к китайскому острову Хайнань и побережью Вьетнама. Об этом 17 октября сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

Эрли Грей. Надвигающийся ураган

Эпицентр тайфуна находится в 390 км на юго-восток от Гонконга и постепенно смещается на запад со скоростью около 4,2 м/сек. Согласно прогнозам метеорологов, «Несат» подойдёт к южной части острова Хайнань, а затем, в сильно ослабленном виде, достигнет побережья Вьетнама в северной части страны.

Тайфун сопровождается мощными ливнями и ветром, отдельные порывы которого достигают 45 м/сек. Судоходство в регионе приостановлено из-за волнения на море.

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