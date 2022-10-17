Москва, , 07:13 — REGNUM Арбитражный суд Москвы после проведения соответствующей экспертизы признал права собственности на два здания-самостроя, предназначенных для осуществления богослужебной деятельности. Права на объекты на улице Варварка, 8А получила религиозная организация «Подворье патриарха Московского и всея Руси Храмов в Зарядье, что в Китай-городе г. Москвы РПЦ (Московский патриарх). Решение судьи Михайловой ещё могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В споре, начатом в июне 2022 года, речь шла о судьбе зданий площадью 134,7 кв. м и 322,5 кв. м, расположенных на улице Варварка, 8А.

Ранее истец получил на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок общей площадью 9438,48 кв. м, предназначенный для целей эксплуатации церковных зданий и благоустройства. Позднее на этом наделе были возведены «силами прихода храма, за счёт привлеченных и своих средств» два нежилых административно-хозяйственных строения.

Через суд была проведена экспертиза, которая признала объекты не создающими угрозу для жизни и здоровья. Суд фактически легализовал самострои.

«При возведении спорных объектов не допущены нарушения градостроительных строительных норм и правил», — отмечалось в заключении экспертизы.

Напомним, подобная практика со стороны РПЦ фиксируется уже несколько лет. По такой же схеме легализуют и непосредственно некоторые храмы.