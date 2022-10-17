Кировское, ДНР, , 07:12 — REGNUM В городе Кировское Донецкой Народной Республики побывал с визитом глава Якутии Айсен Николаев. Он осмотрел социальные учреждения и оценил готовность населённого пункта к зиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Айсен Николаев Kremlin.ru

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«Якутия и дальше будет помогать городу Кировское, восстановительные работы в городе ещё идут. Вместе с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко осмотрели школу, досуговый центр и больницу», — отметил Айсен Николаев.

Особое внимание он обратил на восстановление сетей — тепловых и водоснабжения. Эти работы проводят специалисты ГУП ЖКХ республики. Айсен Николаев также обсудил вопросы сотрудничества регионов с главой ДНР Денисом Пушилиным. В том числе есть намерение начать шить на предприятиях лёгкой промышленности Донецкой республики экипировку для участников спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты из Якутии приехали работать в Донецкой Народной Республике вместе с ценным грузом, который необходим для оказания специализированной медпомощи. Всего в регион направлены десять узких специалистов.