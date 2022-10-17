Горно-Алтайск, 17 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай предупредили о ветренной погоде днём 17 и в ночь на 18 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

По информации Горно-Алтайского гидрометцентра, в этот период ветер местами усилится до 18-23 метров в секунду, по высокогорью до 32 метров в секунду.

В связи с этим жителей призвали соблюдать меры безопасности и, по возможности переждать непогоду в капитальном строении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавили в ведомстве.