Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Эвакуацию жителей около тысячи домов провели власти американского штата Вашингтон из-за лесных пожаров, бушующих на границе с Канадой. Об этом 16 октября сообщило агентство Associated Press.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что от лесного пожара пострадало около 780 гектаров земли. В борьбе с пожаром задействованы около 100 человек, им на помощь отправлены пожарно-спасательные вертолёты.

При этом власти штата издали распоряжение, позволяющее любой пожарной службе перенаправить ресурсы на борьбу с огнём. Лесной пожар полыхает на пересечённой местности, указывается, что борьба с ним ведётся с 9 октября. Людей, эвакуированных из опасной зоны, разместили в приюте при церкви в Камасе.

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