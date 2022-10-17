Вашингтон, 17 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Эвакуацию жителей около тысячи домов провели власти американского штата Вашингтон из-за лесных пожаров, бушующих на границе с Канадой. Об этом 16 октября сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Уточняется, что от лесного пожара пострадало около 780 гектаров земли. В борьбе с пожаром задействованы около 100 человек, им на помощь отправлены пожарно-спасательные вертолёты.

При этом власти штата издали распоряжение, позволяющее любой пожарной службе перенаправить ресурсы на борьбу с огнём. Лесной пожар полыхает на пересечённой местности, указывается, что борьба с ним ведётся с 9 октября. Людей, эвакуированных из опасной зоны, разместили в приюте при церкви в Камасе.