Пекин, , 06:59 — REGNUM Иностранные космонавты смогут работать на китайской космической станции, заявила китайская женщина-космонавт Ван Япин, которая также является делегатом XX Съезда Коммунистической партии Китая (КПК), общаясь с журналистами.

Китайская космическая станция Тяньгун-2 saturnapollo

Когда ее спросили о ее ожиданиях от аэрокосмического сектора Китая во время интервью в Зале народных собраний в Пекине в кулуарах XX Съезда КПК, Ван сказала, что она надеется, что больше молодых людей присоединятся к космонавтам, и что она с нетерпением ждет выхода на китайскую космическую станцию с иностранными коллегами, чтобы исследовать огромную Вселенная всем вместе.

«Нам повезло, что мы вступили в новую эру. С моего первого полета в 2013 году до моего последнего полета в 2021 году китайская пилотируемая космическая программа ознаменовалась новыми победами и новыми высотами. За последнее десятилетие мы получили более широкие платформы в космосе, увеличили время полета и построили собственную космическую станцию в Китае. Мы гордимся нашей великой Партией и великой родиной», — сказала Ван прессе.

Ван известна как первая женщина-космонавт Китая, которая жила на китайской космической станции и совершала выходы в открытый космос. Ван сказала, что у нее была мечта полететь в космос, когда стартовал первый китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-5», но в то время она и не мечтала, что однажды сама сможет выйти в космос, учить студентов из космоса.

Говоря о своих собственных глубоких чувствах к аэрокосмической отрасли, Ван упомянула две силы — силу эпохи и силу наследования. Родившаяся в 1980 году в провинции Шаньдун, Ван стала известной фигурой в июне 2013 года после 15-дневного полета на космическом корабле «Шэньчжоу-10» с двумя членами экипажа — Не Хайшэном и Чжаном Сяогуаном.