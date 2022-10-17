Вашингтон, 17 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Власти США намерены выделить денежные средства в целях «укрепления связей» с Японией. Согласно пояснительной записке к гранту, с которой ознакомился RT , документ включает в себя в том числе и такие сферы, как культура и безопасность.

Dpd3ut Флаги Японии и США

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Токио принимает предложения по программам, направленным на укрепление культурных связей между США и Японией посредством мероприятий по культурному взаимодействию и обмену, которые подчёркивают общие ценности и способствуют двустороннему сотрудничеству», — говорится в тексте записки.

Согласно документу, ключевыми направлениями в рамках гранта будут укрепление американо-японского альянса в сфере безопасности, увеличение уровня прозрачности и эффективности управления, укрепление «демократических процессов», противодействие «дезинформации».

Отмечается, что такая работа может производиться в виде дискуссий, мастер-классов, программ обмена и выставок, и все предложения обязаны включать «американский культурный элемент» и подразумевать сотрудничество со специалистами и учреждениями из США.

Грант нацелен на воздействие на представителей японских СМИ, неправительственных организаций и лидеров в области культуры и образования — именно они могут получить грант, при этом финансирование каждой программы может колебаться в пределах от 10 до 100 тысяч долларов.