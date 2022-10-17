Донецк, , 07:02 — REGNUM Офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты добрались до Донецкой Народной Республики вместе с ценным грузом, который необходим для оказания специализированной медпомощи. В том числе в регионе проведут операции на глаза, которые раньше были недоступны для жителей освобождённой территории, сообщил 17 октября телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

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«В бригаде всего десять специалистов. Все врачи подбирались под задачи, которые поставила принимающая сторона. То есть это именно те специалисты, которых здесь не хватает. У нас будет прием гражданского населения и военных. По офтальмологии будут проводиться те операции, которые никогда здесь не проводились», — рассказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан.

Он объяснил, почему специалисты долго собирались в эту командировку. Одной из причин задержки стал взрыв на Крымском мосту. Врачи везли с собой хрупкое медицинское оборудование и более 1,5 тонн расходных материалов, и груз нуждался в бережной доставке.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники из Якутии отправились в Донецкую народную республику, чтобы оказывать помощь как местным жителям, так и военнослужащим.