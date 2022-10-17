Южно-Сахалинск, 17 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Проходящий лечение в госпитале военнослужащий, житель Сахалина Евгений, рассказал, что если бы у него была возможность отказаться от участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, он бы этого не сделал.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Машинист автогрейдера из Углегорского ДРСУ отправился на спецоперацию добровольцем.

«Я ведь сам отец, а там тоже дети. Они с женщинами и стариками сидят по подвалам, их тоже нужно защищать. Родные поддержали мое решение, особенно мать. Она, конечно, переживает, но виду не подает. Если у меня была бы возможность отказаться от участия в спецоперации и вернуться домой, я бы этого не сделал. Долг нужно отдать, за тех, кто не вернется, за товарищей. Что я могу сказать тем, кто едет сюда? Невозможно не бояться, но страну необходимо защищать. Здесь ведь тоже наши люди живут», — цитирует Евгения пресс-служба администрации Углегорского городского округа.

В ближайшие дни должен решиться вопрос комиссуют мужчину или он останется в строю.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса тренируются на полигоне в Троицком. Занятия с ними проводят опытные военные, прошедшие боевые точки.