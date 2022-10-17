Пекин, , 06:52 — REGNUM Китайские астрономы обнаружили самые мощные из-когда либо фиксированных гамма-всплески (GRB) в мире, превысив предыдущий рекорд фиксации GRB почти в 20 раз и впервые обнаружив GRB с энергиями выше 10 ТэВ, сообщает 17 октября газета Global Times.

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Наблюдения побили несколько рекордов и имеют большое значение для раскрытия механизма явления, заявили эксперты. Сигнал, обозначенный как GRB 221 009A, был обнаружен 9 октября китайской Большой высотной обсерваторией воздушных ливней (LHAASO), Обсерваторией космических лучей при Китайской академии наук, а также Устройством для поиска высокоэнергетических вспесков (HEBS) и телескопом с жесткой рентгеновской модуляцией «Insight» (Insight-HXMT), сообщило Национальное радио Китая.

Согласно сообщениям СМИ, было обнаружено, что GRB 221 009A обладает самой высокой энергией из всех когда-либо обнаруженных GRB. Энергия таких событий обычно измеряется в гигаэлектронвольтах (ГэВ), причем некоторые из них имеют энергию около 1 тераэлектронвольта (ТэВ), сообщил в пятницу новостной сайт New Atlas. Однако это новое событие, которое достигло рекордных 18 ТэВ, что более чем в 10 раз ярче самого яркого всплеска, когда-либо наблюдавшегося людьми до этого.

Гамма-всплески — это взрывы огромной энергии, которые наблюдались в далеких галактиках. Это самые энергичные и яркие электромагнитные события со времен Большого взрыва. Всплески могут длиться от десяти миллисекунд до нескольких часов. Энергия, выделяемая гамма-всплесками, может превышать общее количество энергии, излучаемой Солнцем за время его жизни.

Находка LHAASO вызвала огромный международный резонанс. Проводится большое количество соответствующих исследований и появляются дискуссии о новых физических возможностях. В то же время эти измерения наложат серьезные ограничения на фундаментальные физические параметры и модели, такие как фоновое световое поле, присутствующее во Вселенной, и, как ожидается, приведут к важным улучшениям понимания процессов.

Главный научный сотрудник LHAASO Цао Чжэнь возглавил свою команду при анализе данных для GBR. Они в кратчайшие сроки опубликовали предварительные результаты международному сообществу через сеть координат гамма-излучения менее чем через два дня после наблюдения. Дальнейший анализ данных и научные исследования проводятся членами совместной группы LHAASO.

LHAASO расположен в горах Тибетского нагорья на высоте 4410 метров и является важной частью национальной научно-технической инфраструктуры для наблюдения и изучения космических лучей. Проект был запущен в 2017 году и начал свои первые научные наблюдения в апреле 2019 года.