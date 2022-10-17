Карталы, Челябинская область, , 06:51 — REGNUM В Карталинском районе Челябинской области местный житель попался на мошенничестве при получении социальной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Установлено, что 30-летний гражданин был зарегистрирован в жилом доме, который сгорел в результате крупного природного пожара. Это произошло летом 2021 года. Дом ранее принадлежал его родственнику, но ещё до пожара был продан. Тем не менее гражданин предоставил в органы социальной защиты ложные сведения о своём месте проживания и получил 100 тыс. рублей.

На полученные деньги молодой человек приобрёл технику. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.