Токио, , 07:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил ритуальное подношение в храм Ясукуни, сообщает 17 октября агентство Киодо.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время храмовых праздников Ясукуни, отмечаемых в октябре, в святилище было доставлено парное украшение с надписью «От премьер-министра Фумио Кисиды».

В странах Азии храм Ясукуни часто ассоциируется с японским милитаризмом.

Подношение состоит из двух постаментов с ниспадающими лентами пяти цветов и увенчано веткой клейеры японской. На правом украшении установлены ритуальное зеркало, на левом — меч. Все три предмета соответствуют «Трём сокровищам», которые являются символами императорской власти.

От личного посещения храма Кисида воздержался, как и его предшественники Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга.

Напомним, храм Ясукуни в большинстве стран Азии ассоциируется с японскими военными культами.

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