Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 17 октября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Испании под председательством Педро Санчеса является «лучшим европейским примером того, как не надо управлять», поскольку его решения представляют собой «руководство по плохой практике управления». Об этом заявил лидер испанской «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо на партийном съезде на Канарских островах.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

По его словам, для управления страной необходимо иметь «примеры того, как это делается, и передовой опыт», который есть у его партии, которая готовится к «большому вызову» управления Испанией и Канарскими островами.

Фейхоо подчеркнул три фундаментальных пунктах в действиях хорошего правительства: «Думайте об управлении, а не о сопротивлении, всегда уважайте институты государства больше, чем политическую партию, к которой вы принадлежите, и всегда думайте о стране больше, чем о выборах».

В качестве примера передового опыта он привел Андалусию, где его партия правит уже три с половиной года и вывела регион из аутсайдеров в сфере безработицы и превратила его в «локомотив» по созданию рабочих мест и экономики, а также Галисию.

По мнению Фейхоо, «необходимо иметь ориентир того, как управлять и как не управлять; правительство Испании является лучшим в Европе ориентиром того, как не управлять, руководством по плохой практике являются решения правительства Испании».