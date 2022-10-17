Бразилиа, , 06:44 — REGNUM Четверо взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП с участием четырёх автомобилей в Бразилии. Об этом 16 октября сообщил новостной портал G1.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 17 октября в центральном районе штата Минас-Жерайс возле туристического города Оуру-Прету на федеральной трассе. По предварительной информации, причиной аварии могло стать нарушение правил дорожного движения при обгоне.

В результате ДТП погибли четверо взрослых и двое детей пяти и десяти лет. Ещё восемь человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Состояние двоих из них медики назвали тяжёлым.

Движение по федеральной трассе BR-356 перекрыто в обе стороны. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

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