Ивдель, Свердловская область, 17 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Ивделе Свердловской области бывшего сотрудника исправительной колонии ждёт суд за коррупцию и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии договорился с одним из осуждённых о получении и передаче ему запрещённых предметов. Инспектор согласился взамен на взятку.

Однако служба собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области выявила это преступление. Задержанный признал вину.