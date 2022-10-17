Пекин, 17 октября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Зале Народных собраний в центре Пекина утром 16 октября под пристальным вниманием ведущих средств массовой информации по всему миру открылся XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин выступил с докладом на съезде от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва. Сотни миллионов китайцев и международных наблюдателей уделили съезду пристальное внимание, а соответствующий контент быстро стал модной темой в Интернете. Когда мир снова окажется на перепутье истории, как Китай отреагирует на возможности и вызовы и как он будет взаимодействовать с миром? Эти вопросы обсудила газета Global Times в редакционной статье.

Цитата из видео на YouTube Мегашоу в честь 100-летия Компартии Китая

Генеральный секретарь Си подчеркнул в докладе: «С этого дня и впредь центральной задачей КПК будет вести многонациональный китайский народ во имя реализации целей Второго столетия по превращению Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях и содействовать омоложению китайской нации… по китайскому пути модернизации». Вся работа партии и страны будет осуществляться вокруг этой центральной задачи. Это еще один «Великий поход» Китая, направленный на достижение общего прогресса, одновременно двигая мир вперед.

Разработка доклада на тему «Модернизация Китая» также является наглядной демонстрацией миру сегодняшнего пути развития Китая, который привлек особое внимание международной общественности. Генеральный секретарь Си неоднократно упоминал эту важную концепцию и дал всестороннее и углубленное систематическое изложение в докладе, сформировав законченную теоретическую систему. Китайская модернизация — это социалистическая модернизация, проводимая под руководством КПК. Она обладает не только общими характеристиками модернизации всех стран, но и китайскими особенностями, основанными на ее собственных национальных условиях. Это еще один инновационный прорыв КПК в теории и практике со времени ее XVIII съезда, а также новый вклад в следование человечеством пути модернизации, отмечает газета.

Это путь к модернизации, который не только направлен на Китай, но и приносит пользу всему миру. Успешная практика китайской модернизации неопровержимым образом говорит миру о том, что существует более одного пути, ведущего к модернизации. Каждая страна и нация имеют не только права, но и возможность встать на путь модернизации, соответствующий ее собственным национальным условиям. Это не только разрушает монополию Запада на практику и теорию модернизации, а также идеологические ограничения, налагаемые на развивающиеся страны, но и значительно расширяет видение развивающихся стран и укрепляет их решимость и уверенность в том, что они встанут на путь независимого развития, отмечает газета.

Китайская модернизация расширила горизонты развития человеческого общества. Непрерывное обогащение Китая и развитие новых форм человеческой цивилизации вдохновили все больше стран и народностей добавить «свои собственные краски в сад человеческой цивилизации».

Среди пяти основных характеристик китайской модернизации, обобщенных Генеральным секретарем Си, есть одна, о которой Китай неоднократно заявлял и которая подтверждалась снова и снова, а именно: китайская модернизация — это модернизация мирного развития. Кровавая и преступная история модернизации некоторых западных стран с помощью войн, колонизации, грабежей и других средств принесла огромные страдания миру, особенно народам развивающихся стран. КПК побуждает китайский народ решительно искать новый путь для достижения национального развития и национального омоложения мирным путем и в то же время лучше поддерживать мир и развитие во всем мире посредством своего собственного развития. Это одна из важных коннотаций «новой модели человеческой цивилизации».

В настоящее время изменения в мире, времени и истории разворачиваются беспрецедентным образом. В докладе, представленном Генеральным секретарем Си, историческая миссия КПК, великое омоложение китайской нации, увязана с миром и развитием во всем мире, что является ярким проявлением сообщества с общим будущим для человечества. В докладе подчеркивается, что Китай придерживается Пяти принципов мирного сосуществования в стремлении к дружбе и сотрудничеству с другими странами. Китай привержен продвижению нового типа международных отношений, углублению и расширению глобальных партнерств, основанных на равенстве, открытости и сотрудничестве, а также расширению совпадения интересов с другими странами. КПК всегда выполняет свои обещания. Стоя на правильной стороне истории, на стороне прогресса человеческой цивилизации, новый путь китайской модернизации будет становиться все шире и шире.