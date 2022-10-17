Киев, , 06:44 — REGNUM На территории Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщает утром 17 октября военная администрация региона.

Тревога

Об этом сообщает Telegram-канал администрации Киевской области.

Наряду с этим, подконтрольные киевскому режиму СМИ сообщают, что в 6:15 мск воздушная тревога была объявлена также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях бывшей УССР.

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