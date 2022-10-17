Биробиджан, 17 октября 2022, 06:38 — REGNUM Жители Еврейской автономии теперь могут добираться до Хабаровска на современных электричках. Вагоны в том числе оборудованы системой микроклимата и обеззараживания воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе правительства ЕАО.
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Поезда комфортны и доступны для пассажиров с ограниченными возможностями. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов и розетки для зарядки телефонов. Электрички хорошо освещены и отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией. Парк электропоездов в регионе намерены продолжать обновлять.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии часто ездят в Хабаровск, в том числе за медицинской помощью. Ситуация в системе здравоохранения региона сложная, предпринимаются меры по её улучшению.