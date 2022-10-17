Москва, , 06:33 — REGNUM Деятелей культуры, работающих в военно-патриотической и исторической сферах, необходимо поддерживать в приоритетном порядке. Об этом говорится в обращении заслуженного юриста РФ Ивана Соловьёва, пишет RT .

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Предлагаю включить в Основы законодательства о культуре раздел XI — «Приоритетная поддержка культурных проектов патриотической направленности», где прописать обязанность учреждений культуры создавать соответствующие произведения, учреждать премии и проводить конкурсы, а также в приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих в сфере военно-патриотической и исторической тематик», — говорится в обращении Соловьёва.

По его словам, область культуры в России стала «настоящим полем битвы» за умы граждан страны, и в первую очередь молодёжи: «При этом в действующей редакции Основ законодательства о культуре нет ни одного слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах».

Соловьёв напомнил, что, согласно ст. 67.1 Конституции РФ, «Россия, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство»: «При этом мы чтим память защитников Отечества, обеспечиваем защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».