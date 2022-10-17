Томск, 17 октября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Полёт ярко светящегося объекта наблюдали в небе жители города Томска и Томской области. Об этом 17 октября сообщили в сообществе любителей астрономии AstroAlert в социальной сети «ВКонтакте».

Метеорит

Очевидцы пролёта небесного тела опубликовали множество видеозаписей. Полёт был зафиксирован в 00:15 по местному времени (20:15 мск), он продолжался около восьми секунд.

Уточняется, что объект пролетел в направлении с юга на юго-восток, оставляя за собой в небе ярко светящуюся полосу.

Астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов пояснил, что яркая вспышка в небе могла быть метеоритом, который сгорел в атмосфере Земли. По мнению астронома, объект был небольшим, поэтому сгорел в земной атмосфере полностью, не достигнув поверхности нашей планеты.