Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:30 — REGNUM В Новокузнецке прошли феерические гастроли Горловского театра кукол. Об этом сообщили в городском театре кукол «Сказ».

Спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие» Новокузнецкий театр кукол «Сказ»

По словам директора Горловского театра кукол Артёма Тона, с февраля 2022 года они не могут показывать спектакли на своей родной сцене.

«Спасибо Министерству культуры России, спасибо региональным властям, что у Горловского театра кукол есть возможность гастролировать», — подчеркнул он.

Директор Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Екатерина Носова отметила, что «коллеги из Горловки — удивительные люди».

«В такое непростое время им удаётся с лёгкостью вызывать улыбки, нести радость и хорошее настроение. И наш новокузнецкий зритель не остался в долгу — на обоих спектаклях был аншлаг. Люди на спектакле смеялись, танцевали, аплодировали и долго не отпускали артистов со сцены, — подчеркнула Носова. — И Кузбассу, и Донбассу, всем нам вместе удалось сделать большое и хорошее дело — подарить друг другу мгновения счастья. Пусть так будет всегда».

Артисты из Донецкой Народной Республики показали в Новокузнецке спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие». Гастроли прошли в рамках фестиваля «Сверкающие грани театра».