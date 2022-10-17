Москва, , 06:24 — REGNUM Существует шесть простых для изучения специальностей в IT-сфере, которые помогут человеку начать свой путь в этом направлении. Об этом в беседе с RT заявил технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев.

Он отметил, что работа тестировщика — одна из самых простых в качестве стартовой позиции, поскольку он ищет слабые места, систематизирует их и даёт им описание

«Он понимает, какие методы использовать, чтобы протестировать сайт, игру, приложение, на что обращать внимание, как правильно классифицировать проблемы, как записывать баги, как перепроверять», — сказал Михеев.

По его словам, сфера IT-менеджмента может оказаться подходящей для тех людей, кто обладает навыками организации и управления.

Также, как отметил Михеев, новичкам можно попробовать свои силы в сфере IT-дизайна: «Дизайнер проектирует цифровые продукты — например, сайты и мобильные приложения — и отвечает за их удобство для конечного потребителя: где расположить интерфейс для регистрации, кнопку для добавления товара в корзину, а где список сервисов».

В качестве других примеров специалист назвал администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях: «Во-первых, язык 1С позволяет программировать на русском языке. Во-вторых, встроенные механизмы платформы многое автоматически делают за разработчика. Кроме того, в индустрии 1С открыто относятся к специалистам без опыта работы: компании заинтересованы в развитии своих кадров и зачастую инвестируют в их обучение».

Михеев также напомнил о специальности frontend-разработчика, которое является «одним из простых направлений в программировании, поскольку разработчики буквально видят результаты своей работы, что упрощает вход».

Также эксперт считает несложным для изучения языком Python — он востребован и считается хорошей стартовой площадкой для входа в IT-сферу.